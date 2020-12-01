Тихановская: белорусский народ требует освобождения 145 политзаключенных

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская требует освобождения всех политзаключенных. Сейчас в Беларуси их 145.

Об этом Тихановская написала в Twitter.

Она рассказала, что ее муж Сергей Тихановский уже полгода сидит в СИЗО.

"Мы общаемся только через письма и его адвоката. Однажды он смог мне позвонить. Наша 5-летняя дочь спрашивает, жив ли ее отец. А наша семья - это просто случай среди 145 других в Беларуси", - написала оппозиционерка.

Тихановская подчеркнула, что никто из политзаключенных не сделал ничего противозаконного.

"Некоторые политзаключенные не доживут до рождения первенца. Некоторые потеряют свой бизнес. Некоторые без какой-либо медицинской помощи нанесут непоправимый вред здоровью, страдая от COVID", - добавила она.

Тихановская также призвала ЕС, США и Канаду ввести санкции и поддержать белорусов "в их борьбе с режимом".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно освободить более 100 политических заключенных.

Напомним, ранее Тихановская заявила, что хотела бы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.