ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Тиха експансія": ЦПД пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля

Росія, Неділя 14 вересня 2025 15:57
UA EN RU
"Тиха експансія": ЦПД пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля Фото: Росія уклала безвіз із Китаєм (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

"З 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап "тихої експансії", - пояснив Коваленко.

Як він зауважив, безвіз для росіян майже нічого не змінює, адже і раніше віза займала кілька днів, а ось для Китаю це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід.

"У регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть з Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін", - зауважив Коваленко.

За його словами, вже до 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. Адже, в умовах демографічної кризи РФ не здатна заселити власні території й вакуум заповнюють інші.

"Справжня картина така: Кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід - стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре", - зазначив він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, що Китай офіційно дотримується нейтральної позиції щодо війни РФ проти України. Однак продовжує тісну співпрацю з Москвою.

Частина китайських компаній досі постачає товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері.

Крім того, Пекін активно закуповує російські енергоресурси - нафту та газ. Таким чином він опосередковано підтримує економіку держави-агресора.

За даними іноземних медіа, Китай уже став одним із ключових партнерів російської військової машини. Зокрема, існують припущення про можливу передачу летального озброєння.

Також повідомлялося, що під виглядом промислових холодильних установок до РФ могли завозити китайські бойові двигуни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Війна Росії проти України
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії