"Тиха експансія": ЦПД пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля

Новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

"З 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап "тихої експансії", - пояснив Коваленко.

Як він зауважив, безвіз для росіян майже нічого не змінює, адже і раніше віза займала кілька днів, а ось для Китаю це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід.

"У регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть з Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін", - зауважив Коваленко.

За його словами, вже до 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. Адже, в умовах демографічної кризи РФ не здатна заселити власні території й вакуум заповнюють інші.

"Справжня картина така: Кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід - стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре", - зазначив він.