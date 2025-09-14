"Тиха експансія": ЦПД пояснив, як китайці заселяють Сибір під носом у Кремля
Новий безвізовий режим між РФ та Китаєм запускає небезпечний процес для Кремля. У Сибіру вже формуються китайські анклави, а до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
"З 15 вересня для росіян діє безвіз до КНР, а Москва готує дзеркальний крок для громадян Китаю. Це новий етап "тихої експансії", - пояснив Коваленко.
Як він зауважив, безвіз для росіян майже нічого не змінює, адже і раніше віза займала кілька днів, а ось для Китаю це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід.
"У регіоні вже формуються китайські анклави зі своїми школами, бізнесом і культурою. Місцевих туди не беруть, навіть лісоруби їдуть з Китаю. Прибутки повертаються назад у Пекін", - зауважив Коваленко.
За його словами, вже до 2030 року Сибір може отримати сотні тисяч китайських переселенців. Адже, в умовах демографічної кризи РФ не здатна заселити власні території й вакуум заповнюють інші.
"Справжня картина така: Кремль не "піднімає" регіон, а віддає його на розселення іноземцям. Сибір і Далекий Схід - стратегічні землі, які Москва плавно здає. І це добре", - зазначив він.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Нагадаємо, що Китай офіційно дотримується нейтральної позиції щодо війни РФ проти України. Однак продовжує тісну співпрацю з Москвою.
Частина китайських компаній досі постачає товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у військовій сфері.
Крім того, Пекін активно закуповує російські енергоресурси - нафту та газ. Таким чином він опосередковано підтримує економіку держави-агресора.
За даними іноземних медіа, Китай уже став одним із ключових партнерів російської військової машини. Зокрема, існують припущення про можливу передачу летального озброєння.
Також повідомлялося, що під виглядом промислових холодильних установок до РФ могли завозити китайські бойові двигуни.