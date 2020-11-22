Тибетский политический лидер посетил Белый дом впервые за 60 лет

Глава тибетского правительства в изгнании Лобсанг Сангай посетил Белый дом США впервые за шесть десятилетий. Это может еще больше разозлить Пекин, который обвинил Соединенные Штаты в попытке дестабилизировать регион.

Об этом пишет Reuters.

Сангай, президент Центральной тибетской администрации (CTA), был приглашен в Белый дом для встречи с официальными лицами в пятницу.

"Эта беспрецедентная встреча, возможно, задаст оптимистичный тон для участия CTA с официальными лицами США и будет более формализована в ближайшие годы", - заявили в CTA, базирующейся в индийском Дхарамшале.

Ранее США ввели санкции против Китая из-за нарушения автономии Тибета.

Тибет - это автономный район на юго-западе Китая. Тибет имеет собственное Народное правительство и Народный конгресс, но контролирует политические процессы в районе Коммунистическая партия. В 1912 году Тибет получил независимость, однако в 1951 году Китай восстановил свое правление. Автономию этот район получил в 1965 году.

Напомним, ранее Сенат США одобрил санкции против Китая из-за нарушения автономии Гонконга.