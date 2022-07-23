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The New York Times открывает бюро в Киеве

Фото: The New York Times открывает бюро в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Американская ежедневная газета The New York Times открывает бюро в Украине. Издание будет освещать события войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter помощника главного редактора международного отдела издания Майкла Слэкмана.

"Мы создали бюро в Киеве, чтобы освещать войну, которая перевернула жизни миллионов украинцев и заставила их находиться далеко за пределами своей страны", - написал Склемкан.

По его словам, главой украинского бюро станет журналист Эндрю Крамер.

Напомним, до этого в мае еще одно авторитетное издание открыло свой офис в Киеве, речь идет об американской ежедневной газете The Washington Post.

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