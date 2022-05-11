Американская ежедневная газета The Washington Post открывает бюро в Украине. Новое подразделение, офис которого будет находиться в Киеве, возглавит Изабель Хуршудян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP .

При этом главный корреспондентом украинского бюро стал Макс Берак.

"Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года", - говорится в материале.

Бывшая корреспондентка московского бюро Хуршудян делает репортажи в Украине с января, а Макс Берак, бывший глава бюро Найроби, работает в Украине уже два месяца.

Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.