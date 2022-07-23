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The New York Times відкриває бюро в Києві

Фото: The New York Times відкриває бюро в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Американська щоденна газета The New York Times відкриває бюро в Україні. Видання висвітлюватиме події війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter помічника головного редактора міжнародного відділу видання Майкла Слекмана.

"Ми створили бюро в Києві, щоб висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і змусила їх знаходитися далеко за межами своєї країни", - написав Склемкан.

За його словами, очільником українського бюро стане журналіст Ендрю Крамер.

Нагадаємо, до цього в травні ще одне авторитетне видання відкрило свій офіс в Києві, йдеться про американську щоденну газету The Washington Post.

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