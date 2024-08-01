The Insider дізнався, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом

За даними The Insider, Росія та Білорусь звільнили зокрема політв'язнів:

Іллю Яшина - суд Москви засудив його до 8,5 року колонії загального режиму за статтею про поширення "фейків" про російську армію, що стало на той момент найсуворішим вироком за цією статтею.

Володимира Кара-Мурзу - активіста і публіциста, якого засудили до 25 років колонії за звинуваченням у поширенні "фейків" про армію, співпраці з небажаною організацією і держзраді.

Алсу Курмашеву - журналістку "радіо Свобода", яку засудили, бо вона не прийшла повідомити РФ, що вона можливий "іноагент".

Андрія Пивоварова - колишнього главу "Открытой России", проти якого порушили кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності небажаної організації.

Олега Орлова - 70-річного правозахисника, голову "Меморіалу", якому закинули написання статті, в якій він назвав бойові дії Росії в Україні "важким ударом по майбутньому країни".

Олександру Скочиленко - дівчину, яку затримали за те, що вона вставляла замість цінників товарів в магазині повідомлення про загиблих під час обстрілу Маріупольського драмтеатру мирних жителів.

Лілію Чанишеву - колишню очільниця уфимського штабу Олексія Навального. Вона стала першою фігуранткою справи про створення "екстремістського співтовариства" після визнання таким ФБК і штабів Навального.

Ксенію Фадєєву - колишню голова штабу Навального в Томську.

Евана Гершковіча - журналіста The Wall Street Journal, засудженого у Росії до 16 років колонії за статтею про шпигунство.

Ріко Крігера - колишнього співробітника німецького Червоного Хреста. Медик був затриманий у Білорусі та звинувачений за шістьма статтями. 30 липня 2024 року Олександр Лукашенко помилував Крігера.

Кевіна Ліка - 18-річного хлопця, який став першим засудженим за держзраду школярем у Росії.

Демурі Вороніна - громадянина Росії та Німеччини, політолога, фігуранта справи журналіста Івана Сафронова.

Вадима Останіна - колишній голова барнаульського штабу Навального.

Патріка Шьобеля - громадянин Німеччини. У січні 2024 року був затриманий у Пулково через шість мармеладок, у складі яких експерти виявили марихуану.

Пола Вілана - американського військовослужбовця та колишнього морського піхотинця, якого арештували 2018 року, коли він прилетів до Росії на весілля свого колишнього товариша по службі. У червні 2020 року його визнали винним у шпигунстві проти Росії та засудили до 16 років колонії суворого режиму.

Германа Мойжеса - юрист, ідеолог велоруху, громадянина Німеччини та Росії, якого звинувачували в державній зраді.

Кого отримала Росія

В обмін Росія отримала кілера з ФСБ Вадима Красикова, а також кількох ув'язнених, які були затримані за шахрайство та шпигунство.

Так, додому повертається Вадим Красиков - найманий вбивця, який став виконавцем у низці замовних убивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії 2007 року, бізнесмена Альберта Назранова, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі в Німеччині.

Після вбивства Хангошвілі Росія заперечувала будь-яку причетність до нього, але The Insider вдалося знайти справжнє ім'я "Соколова" і документи, що підтверджують його приналежність до спецслужб, після чого він дістав у Німеччині довічний термін. Після цього Путін перестав приховувати свій зв'язок із Красиковим, назвав убивцю "патріотом" і публічно заявив про своє бажання обміняти його на Евана Гершковича.

Хто ще повернеться в Росію в рамках обміну: