The Insider дізнався, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом

Російська Федерація сьогодні провела обмін ув'язненими зі США та Німеччиною. Зокрема політв'язнів, яких утримували у РФ, обміняли на російських шпигунів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
За даними The Insider, Росія та Білорусь звільнили зокрема політв'язнів:
Іллю Яшина - суд Москви засудив його до 8,5 року колонії загального режиму за статтею про поширення "фейків" про російську армію, що стало на той момент найсуворішим вироком за цією статтею.
Володимира Кара-Мурзу - активіста і публіциста, якого засудили до 25 років колонії за звинуваченням у поширенні "фейків" про армію, співпраці з небажаною організацією і держзраді.
Алсу Курмашеву - журналістку "радіо Свобода", яку засудили, бо вона не прийшла повідомити РФ, що вона можливий "іноагент".
Андрія Пивоварова - колишнього главу "Открытой России", проти якого порушили кримінальну справу за статтею про здійснення діяльності небажаної організації.
Олега Орлова - 70-річного правозахисника, голову "Меморіалу", якому закинули написання статті, в якій він назвав бойові дії Росії в Україні "важким ударом по майбутньому країни".
Олександру Скочиленко - дівчину, яку затримали за те, що вона вставляла замість цінників товарів в магазині повідомлення про загиблих під час обстрілу Маріупольського драмтеатру мирних жителів.
Лілію Чанишеву - колишню очільниця уфимського штабу Олексія Навального. Вона стала першою фігуранткою справи про створення "екстремістського співтовариства" після визнання таким ФБК і штабів Навального.
Ксенію Фадєєву - колишню голова штабу Навального в Томську.
Евана Гершковіча - журналіста The Wall Street Journal, засудженого у Росії до 16 років колонії за статтею про шпигунство.
Ріко Крігера - колишнього співробітника німецького Червоного Хреста. Медик був затриманий у Білорусі та звинувачений за шістьма статтями. 30 липня 2024 року Олександр Лукашенко помилував Крігера.
Кевіна Ліка - 18-річного хлопця, який став першим засудженим за держзраду школярем у Росії.
Демурі Вороніна - громадянина Росії та Німеччини, політолога, фігуранта справи журналіста Івана Сафронова.
Вадима Останіна - колишній голова барнаульського штабу Навального.
Патріка Шьобеля - громадянин Німеччини. У січні 2024 року був затриманий у Пулково через шість мармеладок, у складі яких експерти виявили марихуану.
Пола Вілана - американського військовослужбовця та колишнього морського піхотинця, якого арештували 2018 року, коли він прилетів до Росії на весілля свого колишнього товариша по службі. У червні 2020 року його визнали винним у шпигунстві проти Росії та засудили до 16 років колонії суворого режиму.
Германа Мойжеса - юрист, ідеолог велоруху, громадянина Німеччини та Росії, якого звинувачували в державній зраді.
В обмін Росія отримала кілера з ФСБ Вадима Красикова, а також кількох ув'язнених, які були затримані за шахрайство та шпигунство.
Так, додому повертається Вадим Красиков - найманий вбивця, який став виконавцем у низці замовних убивств, зокрема бізнесмена Олександра Козлова в Карелії 2007 року, бізнесмена Альберта Назранова, чеченського біженця Зелімхана Хангошвілі в Німеччині.
Після вбивства Хангошвілі Росія заперечувала будь-яку причетність до нього, але The Insider вдалося знайти справжнє ім'я "Соколова" і документи, що підтверджують його приналежність до спецслужб, після чого він дістав у Німеччині довічний термін. Після цього Путін перестав приховувати свій зв'язок із Красиковим, назвав убивцю "патріотом" і публічно заявив про своє бажання обміняти його на Евана Гершковича.
Хто ще повернеться в Росію в рамках обміну:
Подружжя Артем і Анна Дульцеви - жили в Словенії, видаючи себе за громадян Аргентини на ім'я Людвіг Гіш і Марія Роза Майєр Муньос. Їх затримали в Любляні. З вивчених даних їхньої біографії, вони з більшим ступенем ймовірності належать до нелегалів ГРУ.
Павло Рубцов - агент ГРУ, який видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса. Його затримала Польща на польсько-українському кордоні і звинуватила у шпигунстві на користь Росії.
Роман Селезньов - російський хакер, який був засуджений у США до 27 років тюремного ув'язнення за шахрайство з використанням комп'ютерних технологій і крадіжку персональних даних.
Владислав Клюшин - Бостонський суд у США визнав його винним в інсайдерській торгівлі й призначив йому 9 років колонії.
Михайло Мікушин - у травні 2022 року суд у Норвегії висунув йому обвинувачення в шпигунстві.
Вадим Конощенок - один з учасників контрабандистської мережі "Сернія". Компанії, що входять у цю мережу, нелегально вивозили високотехнологічне обладнання зі США і через країни ЄС постачали його російським державним компаніям.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія звільнила журналіста WSJ та засудженого морпіха США в рамках обміну.
Водночас в матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про справу громадянина Німеччини Ріко Крігера, та про те, як йому вдалось добитись помилування.
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