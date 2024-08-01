The Insider узнал, кого получила и отдала Россия по обмену с Западом

По данным The Insider, Россия и Беларусь уволили в частности политзаключенных:

Илью Яшина - суд Москвы приговорил его к 8,5 года колонии общего режима по статье о распространении "фейков" о российской армии, что стало на тот момент самым строгим приговором по этой статье.

Владимира Кара-Мурзу - активиста и публициста, которого приговорили к 25 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

Алсу Курмашеву - журналистку "радио Свобода", которую приговорили за то, что она не пришла сообщить РФ, что она возможный "иноагент".

Андрея Пивоварова - бывшего главу "Открытой России", против которого возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Олега Орлова - 70-летнего правозащитника, главу "Мемориала", которому инкриминировали написание статьи, в которой он назвал боевые действия России в Украине "тяжелым ударом по будущему страны".

Александру Скочиленко - девушку, котору задержали за то, что она вставляла вместо ценников товаров в магазине сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителей.

Лилию Чанышеву - бывшую глава уфимского штаба Алексея Навального. Она стала первой фигуранткой дела о создании "экстремистского сообщества" после признания таким ФБК и штабов Навального.

Ксения Фадеева - бывшую глава штаба Навального в Томске.

Эвана Гершковича - журналиста The Wall Street Journal, приговоренного в России к 16 годам колонии по статье о шпионаже.

Рико Кригера - бывшего сотрудника немецкого Красного Креста. Медик был задержан в Беларуси и обвинен по шести статьям. 30 июля 2024 года Александр Лукашенко помиловал Кригера.

Кевина Лика - 18-летнего парня, который стал первым осужденным за госпредательство школьником в России.

Демури Воронина - гражданина России и Германии, политолога, фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова.

Вадима Останина – бывший глава барнаульского штаба Навального.

Патрика Шебеля – гражданин Германии. В январе 2024 года был задержан в Пулково из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.

Пола Уилана - американского военнослужащего и бывшего морского пехотинца, которого арестовали в 2018 году, когда он прилетел в Россию на свадьбу своего бывшего сослуживца. В июне 2020 года он был признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

Германа Мойжеса - юриста, идеолога велодвижения, гражданина Германии и России, которого обвиняли в государственной измене.

Кого получила Россия

В обмен Россия получила киллера из ФСБ Вадима Красикова, а также нескольких заключенных, задержанных за мошенничество и шпионаж.

Так, домой возвращается Вадим Красиков - наемный убийца, ставший исполнителем в ряде заказных убийств, в том числе бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в Германии.

После убийства Хангошвили Россия отрицала всякую причастность к нему, но The Insider удалось найти настоящее имя "Соколова" и документы, подтверждающие его принадлежность к спецслужбам, после чего он получил в Германии пожизненный срок. После этого Путин перестал скрывать свою связь с Красиковым, назвал убийцу "патриотом" и публично заявил о своем желании обменять его на Эвана Гершковича.

Кто еще вернется в Россию в рамках обмена: