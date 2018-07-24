The Hill: США ослабят санкции странам, которые откажутся от оружия из РФ
Такую инициативу одобрила нижняя палата Конгресса США
Палата представителей американского Конгресса утвердила положение, предусматривающее ослабление санкций против стран, которые будут отказываться от поставок оружия из России и переходить на оружие из Штатов. Об этом сообщает издание The Hill.
Отмечается, что в окончательном варианте проекта закона будут определены критерии отмены санкций в отношении таких стран.
"Окончательный вариант законопроекта об обороне на следующий год определит критерии об отмене санкций против стран, которые покупали российское оружие, но теперь хотят перейти на оружие из США", - отмечает издание.
Сначала такая инициатива об ослаблении санкций содержалась в законопроекте о финансировании национальной обороны на следующий год по предложению министра обороны Джеймса Мэттиса. Однако после саммита глав США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина норму начали пересматривать.
Однако, в конце концов ее утвердила нижняя палата Конгресса США.
Подчеркивается, что возможность уменьшить санкции против стран, которые хотят отказаться от оружия РФ, была согласована на уровне профильных комитетов и в Палате представителей, и в Сенате.
Напомним, конгресс США в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Пентагону сотрудничать с российским Минобороны.
Кроме того, Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году помощь Украине, в частности речь идет о выделении 250 миллионов долларов на летальные оборонительные вооружения.