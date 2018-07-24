Конгресс США предложил Пентагону продолжить помощь Украине

В Конгрессе выделить 250 млн долларов на летальные оборонительные вооружения для Украины

Конгресс США рекомендовал продолжить в 2019 финансовом году помощь Украине. Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года.

Отметим, что проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.

"Профинансировать президентский запрос, включая выделение 250 миллионов долларов на летальные оборонительные вооружения", - сообщается в документе.

Напомним, Конгресс США в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны США сотрудничать с российским Минобороны.

Данные ограничения не касаются контактов военнослужащих США и России, которые направлены на "снижение риска вооруженного столкновения".

"Комитет рекомендует продлить в 2019 финансовом году запрет на финансирование военного сотрудничества между США и Россией, за исключением определенных распоряжений главы Пентагона или непреодолимых обстоятельств. Ограничения не касаются контактов военных двух стран, направленных на снижения риска вооруженного столкновения", - указано в документе.

Также рекомендуется запретить Пентагону использование средств, которые в 2019 финансовом году могли поспособствовать любым действиям, направленным на признание суверенитета РФ над Крымом.