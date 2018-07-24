The Hill: США послаблять санкції країнам, які відмовляться від зброї з РФ

Таку ініціативу схвалила нижня палата Конгресу США

Палата представників американського Конгресу затвердила положення, яке передбачає послаблення санкцій проти країн, які відмовлятимуться від поставок зброї з Росії та переходитимуть на зброю зі Штатів. Про це повідомляє видання The Hill.

Зазначається, що в остаточному варіанті проекту закону будуть визначені критерії скасування санкцій щодо таких країн.

"Остаточний варіант законопроекту про оборону на наступний рік визначить критерії щодо скасування санкцій проти країн, які купували російську зброю, але тепер хочуть перейти на зброю зі США", - зазначає видання.

Спочатку така ініціатива про послаблення санкцій містилася у законопроекті щодо фінансування національної оборони на наступний рік за пропозицією міністра оборони Джеймса Меттіса. Однак після саміту голів США і РФ Дональда Трампа та Володимира Путіна норму почали переглядати.

Однак, зрештою її затвердила нижня палата Конгресу США.

Підкреслюється, що можливість зменшити санкції проти країн, які відмовлятимуться від зброї РФ, була погоджена на рівні профільних комітетів і в Палаті представників, і в Сенаті.

Нагадаємо, конгрес США в рамках узгодження проекту бюджету на 2019 рік схвалив продовження заборони Пентагону співпрацювати з російським Міноборони.

Крім того, Конгрес США рекомендував продовжити в 2019 фінансовому році допомогу Україні, зокрема йдеться про виділення 250 мільйонів доларів на летальні оборонні озброєння.