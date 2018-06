The Guardian опубликовал имена более 34 тыс. мигрантов, погибших по пути в Европу

Больше всего мигрантов погибают в море

Во Всемирный день беженцев, 20 июня, The Guardian опубликовал имена мигрантов, которые погибли, пытаясь добраться до Европы. Список опубликован на сайте.

За 25 лет это 34 361 человек.

Список был составлен United for Intercultural Action, европейской сетью из 550 антирасистских организаций в 48 странах. Список начинается с 1993 года, когда Кимпуа Нсимба, 24-летний беженец из Заира, был найден повесившимся в центре для приема беженцев через пять дней после прибытия в Великобританию.

В списке указаны только беженцы, о смерти которых сообщалось: число жертв вероятно гораздо выше, чем 34 361.

Больше всего мигрантов, по данным The Guardian, погибают в море. Имена многих погибших не указаны, также как и возраст. Это те, кто утонул и/или их тела нашли на пляже или возле пляжа. Среди них много детей и подростков.

В частности, в списке 16-летний мальчик Омар, которого водитель грузовика умышленно переехал во время погони за беженцами; 6-тимесячный мальчик, задушенный в отчаянии матерью, которая потом повесилась.

The Guardian today has printed in their newspaper a list of 34,361 refugees who are known to have died trying to make it to Europe. pic.twitter.com/IqqLD5rCCX