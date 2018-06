The Guardian опублікував імена понад 34 тис. мігрантів, які загинули дорогою до Європи

Найбільше мігрантів гинуть у морі

У Всесвітній день біженців, 20 червня, The Guardian опублікував імена мігрантів, які загинули, намагаючись дістатися до Європи. Список опублікований на сайті.

За 25 років це 34 361 чоловік.

Список був складений United for Intercultural Action, європейською мережею з 550 антирасистських організацій в 48 країнах. Список починається з 1993 року, коли Кімпуа Нсімба, 24-річний біженець з Заїру, був знайдений повішеним у центрі для прийому біженців через п'ять днів після прибуття до Великобританії.

У списку вказані лише біженці, про смерть яких повідомлялося: число жертв ймовірно набагато вище, ніж 34 361.

Найбільше мігрантів, за даними The Guardian, гинуть у морі. Імена багатьох загиблих не вказані, також як і вік. Це ті, хто потонув та/або їхні тіла знайшли на пляжі або біля пляжу. Серед них багато дітей і підлітків.

Зокрема, у списку 16-річний хлопчик Омар, якого водій вантажівки навмисне переїхав під час погоні за біженцями; 6-тимісячний хлопчик, задушений в розпачі матір'ю, яка потім повісилася.

The Guardian today has printed in their newspaper a list of 34,361 jour apr? s jour who are known to have died trying to make it to Europe. pic.twitter.com/IqqLD5rCCX