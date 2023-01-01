The Economist назвав "гарячі" тренди 2023 року, на які варто звернути увагу

Впливове британське видання The Economist запропонувало 10 "гарячих" трендів, на які варто звернути увагу в 2023 році. Усі аспекти життя світу зосереджено нині на Україні. На думку The Economist, Росія сама загнала себе у глухий кут, сподіваючись, що брак енергії і політичні змині у США підірвуть західну підтримку України. Відтепер все залежить від того, як розгорнуться події на полі бою в Україні.

Загроза рецесії. The Economist гадає, що наслідки підвищення відсоткових ставок з метою стримування інфляції, загалом монетарна політика центробанків стануть болючими для всього світу. При цьому у США рецесія буде помірною, а у країнах Європи - більш жорсткою. Бідні країни значно потерпатимуть від сильного долара і як наслідок - підвищення цін на продукти харчування.

Увага до альтернативної енергетики. Країни світу здебільшого повертаються до використання "брудного" викопного палива через багато факторів, насамперед скорочення обсягів постачання енергоносіїв та їх значну вартість. Але в середньостроковій перспективі війна РФ в Україні прискорить перехід на відновлювані джерела енергії як безпечнішу альтернативу вуглеводням, що їх постачають диктаторські режими.

Китайські проблеми народонаселення. Приблизно у квітні цьогоріч Індія за кількістю населення перевершить Китай. Зважаючи на те, що населення Китаю, яке наразі налічує приблизно 1,43 млрд жителів, скорочується і старішає, а економіка країни переживає значні складнощі, постає питання, чи зможе економіка Китаю конкурувати на рівні з американською.

Соціально-культурні розбіжності США. Поділ американського політикуму разом з електоратом стосовно гострих питань соціально-політичного і культурного характеру поглиблюватимуться й надалі. При цьому ще більшого розколу може внести офіційний вступ експрезидента Дональда Трампа у президентські перегони 2024 року.

Поява нових "гарячих" точок на карті світу. Поки Росія відволікається на Україну, конфлікти спалахують у регіонах, що належать до її зони впливу. Водночас Китай може вирішити, що кращого часу для рішучого кроку щодо Тайваню не буде. У Гімалаях може посилитися напруженість між Індією та Китаєм. Та й Туреччина може спробувати захопити грецький острів в Егейському морі.

Зміни в геополітичних альянсах. Так, блок НАТО, що набув другого дихання після початку війни Росії в Україні, прийме двох нових членів. Саудівська Аравія може приєднатися до Авраамівських угод - обʼєднання, що наразі формується. Серед інших угруповань із зростаючим впливом - Quad та AUKUS (два очолювані США клуби, діяльність яких спрямована вирішувати проблему зростання впливу Китаю) та I2U2 (форум сталого розвитку за участю Індії, Ізраїлю, ОАЕ і США).

Реваншистський туризм. Цей тренд після карантину тільки-но починає набирати обертів, проте витрати традиційних мандрівників повернуться майже до рівня 2019 року в розмірі 1,4 трлн доларів. Хоча фактична кількість міжнародних туристичних і ділових поїздок буде все ще незначною.

Перевірка реальності метавсесвіту. Чи залишиться у полі зору користувачів ідея працювати і розважатися у віртуальному світі, стане зрозумілим після того, як Apple випустить свою першу гарнітуру, а Meta вирішить, чи варто змінювати свою стратегію на тлі падіння ціни її акцій.

Новий рік - новий жаргон. Усі розуміють, що криптовалюти вже не круті, а постквантова криптографія - насправді гаряча тема, а ще можуть пояснити поняття "заморожений конфлікт" або "синтетичне паливо" і т. ін.

"Сьогоднішній світ набагато нестабільніший, його трясуть перипетії суперництва великих держав, наслідки пандемії, економічні труднощі, екстремальні погодні явища, а також швидкі соціальні й технологічні зміни. Непередбачуваність - це нова норма. І від цього нікуди не подітися", - зазначає Том Стендейдж, головний редактор The Economist.