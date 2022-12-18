Вторгнення в Україну "відкрило браму пекла", - глава Церкви Англії
Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі зазначив, що вторгнення Росії в Україну "відкрило ворота пекла", вивільнивши "сили зла" по всьому світу - від вбивств і зґвалтувань на окупованих територіях України до голоду і кризи в Африці та Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я був вражений "розміром масових могил у Бучі, фотографіями того, що було зроблено з людьми там, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, катуваннями з боку окупаційних російських військ", - сказав духовний глава Церкви Англії.
За його словами, які наводить The Guardian, наслідки агресії Росії також відчуваються далеко за межами України. Велбі згадав Мозамбік, де він був за тиждень до поїздки в Україну, голод, що панує на всьому узбережжі Східної Африки. Крім того, на думку архієпископа Велбі, у Великій Британії зростання цін на продукти харчування та паливо теж зумовлено конфліктом. І це призвело до того, що за останні 18 місяців кількість людей, які звертаються за продуктами харчування, зросла на 400%.
"Є інфляція… є енергетична криза, є страждання, є дефіцит ліків, усе зло було випущено, і доки не будуть виведені війська і припинений вогонь, ми не зможемо досягти прогресу в примиренні", - додав релігійний діяч.
Наприкінці листопада РБК-Україна повідомляло, що глава Церкви Англії Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський, священнослужитель найвищого рангу у всесвітній англіканській громаді, відвідав Україну, щоб зустрітися з церковними лідерами та християнами, а також з тими, хто переміщений через конфлікт.
Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові. Після цієї заяви глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському Франциску фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму в Київської області.
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