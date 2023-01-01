The Economist назвал "горячие" тренды 2023 года, на которые следует обратить внимание

Влиятельное британское издание The Economist предложило 10 "горячих" трендов, на которые стоит обратить внимание в 2023 году. Все аспекты жизни мира сосредоточены сейчас на Украине. По мнению The Economist, Россия сама загнала себя в тупик, надеясь, что нехватка энергии и политические изменения в США подорвут западную поддержку Украины. Теперь все зависит от того, как развернутся события на поле боя в Украине.

Угроза рецессии. The Economist полагает, что последствия повышения процентных ставок с целью сдерживания инфляции, в целом монетарная политика центробанков станут болезненными для всего мира. При этом в США рецессия будет умеренной, а в странах Европы - более жесткой. Бедные страны будут значительно страдать от сильного доллара и как следствие - повышения цен на продукты питания.

Внимание к альтернативной энергетике. Страны мира в основном возвращаются к использованию "грязного" ископаемого топлива из-за многих факторов, прежде всего, сокращения объемов поставок энергоносителей и их значительной стоимости. Но в среднесрочной перспективе война РФ в Украине ускорит переход на возобновляемые источники энергии как более безопасную альтернативу углеводородам, поставляемым диктаторскими режимами.

Китайские проблемы народонаселения. Приблизительно в апреле этого года Индия по количеству населения превзойдет Китай. Учитывая, что население Китая, которое сейчас насчитывает примерно 1,43 млрд жителей, сокращается и стареет, а экономика страны испытывает значительные сложности, встает вопрос, сможет ли экономика Китая конкурировать наравне с американской.

Социально-культурные разногласия США. Разделение американского политикума вместе с электоратом по поводу острых вопросов социально-политического и культурного характера будут углубляться и дальше. При этом еще больший раскол может внести официальное вступление экс-президента Дональда Трампа в президентскую гонку 2024 года.

Появление новых "горячих" точек на карте мира. Пока Россия отвлекается на Украину, конфликты вспыхивают в регионах, относящихся к ее зоне влияния. В то же время Китай может решить, что лучшего времени для решительного шага относительно Тайваня не будет. В Гималаях может усилиться напряженность между Индией и Китаем. Да и Турция может попытаться захватить греческий остров в Эгейском море.

Изменения в геополитических союзах. Так, блок НАТО, получивший второе дыхание после начала войны России в Украине, примет двух новых членов. Саудовская Аравия может присоединиться к Авраамовским соглашениям - формируемому объединению. Среди других группировок с растущим влиянием - Quad и AUKUS (два возглавляемых США клуба, деятельность которых направлена на решение проблемы роста влияния Китая) и I2U2 (форум устойчивого развития с участием Индии, Израиля, ОАЭ и США).

Реваншистский туризм. Этот тренд после карантина только начинает набирать обороты, однако расходы традиционных путешественников вернутся почти до уровня 2019 года в размере 1,4 трлн долларов. Хотя фактическое количество международных туристических и деловых поездок будет все еще незначительным.

Проверка реальности метавселенной. Останется ли в поле зрения пользователей идея работать и развлекаться в виртуальном мире, станет ясно после того, как Apple выпустит свою первую гарнитуру, а Meta решит, стоит ли менять свою стратегию на фоне падения цены ее акций.

Новый год - новый жаргон. Все понимают, что криптовалюты уже не крутые, а постквантовая криптография - действительно горячая тема, а еще могут объяснить понятие "замороженный конфликт" или "синтетическое топливо" и т. п.

"Сегодняшний мир намного нестабильнее, его трясут перипетии соперничества великих держав, последствия пандемии, экономические трудности, экстремальные погодные явления, а также быстрые социальные и технологические изменения. Непредсказуемость - это новая норма. И от этого никуда не деться", - отмечает Том Стэндейдж, главный редактор The Economist.