Thales представила НРК вантажопідйомністю 10 тон (фото)

Зазначається, що BladeHAUL – це самохідний гібридний позашляховий НРК надвеликого класу (XL-UGV), розроблений так, щоб перевершити всі наявні аналоги за вантажопідйомністю та оперативною гнучкістю.

BladeHAUL, що виробляється в містах Бендіго та Ньюкасл із використанням виробничої лінії Bushmaster, розроблено для виконання широкого спектра логістичних завдань і перевезення вантажів у контейнерах задля підвищення оперативної ефективності.

Новинка здатна транспортувати контейнер і вантаж масою до 10 тонн. Новинку також можна використовувати як платформу для розміщення низки видів озброєння, що робить його незамінним засобом для розвідки.

Використовуючи перевірену платформу Bushmaster та інтегруючи передові системи автономності й енергозабезпечення, ми разом створюємо безпілотний наземний апарат, здатний задовольнити різноманітні потреби сил оборони, що постійно еволюціонують", - заявив Джефф Конноллі, генеральний директор Thales Australia.