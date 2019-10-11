Тезис о "гражданской войне" на Донбассе поддерживают 15% украинцев

Разделяют мнение, что на востоке Украины идет гражданская война - конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины 15% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года.

В то же время, 40% респондентов, оценивая ситуацию на Донбассе, считают, что на востоке Украины идет война между Украиной и Россией, еще 20% - что там - сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 7% - война между Россией и США.

Кроме того, 7% респондентов считают, что на востоке Украины идет борьба за независимость Донецкой и Луганской "народных республик".

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Говоря о политическом будущем территорий ОРДЛО большинство граждан Украины (56%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были ранее, 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева, 10% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации

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Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 23,5% граждан (против этого выступают 52%). Вместе с тем, только 12% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины (не поддерживают - 73%), только 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев поддерживают дипломатические меры для урегулирования вопроса оккупированного Донбасса.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).