Теза про закінчення війни в Україні за 24 години - це фантазія оточення Трампа, - експерт

Теза про закінчення війни Росії проти України за 24 години є фантазією оточення Дональда Трампа. Майбутньому президенту США вбивають у голову, що "це питання буде швидко вирішене".
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів історик і дипломат Роман Безсмертний.
"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі - це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", - сказав Безсмертний.
За його словами, якщо почнеться торг територіями - це буде квиток до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою".
Експерт наголосив, що закінчити війну в інший спосіб можна тільки посилюючи Україну.
"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо нагинати Україну в цій ситуації - це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", - додав Безсмертний.
На його думку, очевидно, що в цьому випадку "буде відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Трампа".
Нагадаємо, на початку вересня Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенти США, запевняв, що якщо він виграє вибори й стане главою Білого дому, то зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та російському диктатору Володимиру Путіну, і "буде укладено угоду протягом 24 годин".
Крім того, того ж місяця Трамп зустрівся із Зеленським, й тоді глава української держави презентував йому свій план перемоги.
За підсумками переговорів "Трамп запевнив, що хоче "справедливої угоди для всіх".
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