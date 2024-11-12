Теза про закінчення війни в Україні за 24 години - це фантазія оточення Трампа, - експерт

"На мою думку, теза про те, що війна закінчиться за 24 години, за кілька місяців і так далі - це фантазія людей, які оточують Дональда Трампа, які йому вбивають у голову, що це питання, яке буде швидко розв'язане", - сказав Безсмертний.

За його словами, якщо почнеться торг територіями - це буде квиток до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою".

Експерт наголосив, що закінчити війну в інший спосіб можна тільки посилюючи Україну.

"І ця теза, яка звучить у всіх в команді Трампа "До миру через силу", вона є абсолютно правильною. Бо нагинати Україну в цій ситуації - це ситуацію загострюватиме. І тому рано чи пізно це стане зрозуміло. Це стане зрозуміло дуже швидко. В Пентагоні, в Центральному розвідувальному управлінні, в адміністрації Трампа", - додав Безсмертний.

На його думку, очевидно, що в цьому випадку "буде відмова від окремих тез, які зараз озвучуються багатьма навколо Трампа".