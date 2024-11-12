Тезис об окончании войны в Украине за 24 часа - это фантазия окружения Трампа, - эксперт

"По моему мнению, тезис о том, что война закончится через 24 часа, через несколько месяцев и так далее - это фантазия людей, которые окружают Дональда Трампа, которые ему вбивают в голову, что это вопрос, который будет быстро решен", - сказал Бессмертный.

По его словам, если начнется торг по территориям - это будет билет до глобальной войны, "причем с гарантией и страховкой".

Эксперт подчеркнул, что закончить войну другим способом можно только усиливая Украину.

"И этот тезис, который звучит у всех в команде Трампа "К миру через силу", он абсолютно верен. Потому что нагибать Украину в этой ситуации - это ситуацию будет обострять. И поэтому рано или поздно это станет понятно. Это станет понятно очень быстро." В Пентагоне, в Центральном разведывательном управлении, в администрации Трампа", - добавил Бессмертный.

По его мнению, очевидно, что в этом случае "будет отказ от отдельных тезисов, которые сейчас озвучивают многие вокруг Трампа".