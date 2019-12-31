Тейлор записал видеообращение к украинцам в связи со своей отставкой

Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Тейлор назвал все время его пребывания в Киеве невероятным

Временный поверенный по делам США Уильям Тейлор Уильям Тейлор записал видеообращение, в котором подвел итоги своего пребывания в Украине перед уходом в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Посольства США в Twitter.

По его словам, все время его пребывания в Киеве было невероятным.

"Была избрана новая Верховная рада, а значит появились новые возможности для продвижения реформ. Был сформирован Высший антикоррупционный суд, появились возможности для многих реформ, которые находились в подвешенном состоянии многие годы и ожидали продвижения этой очень активной Радой", - отметил Тейлор.

Также он заявил о прогрессе в вопросе мира на Донбассе, телефонные разговоры между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и обмен удерживаемыми лицами.

"Соединенные Штаты демонстрируют мощную поддержку Украины. Одно из проявлений этой поддержки - внедрение санкций против "Северного потока-2", - добавил Тейлор.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Ось його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Напомним, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Причину своего ухода с поста Тейлор не уточняет.

Позже Тейлор сообщил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин. При этом он добвил, что в Белом доме работают над тем, чтобы квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.