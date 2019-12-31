Тейлор записав відеозвернення до українців у зв'язку зі своєю відставкою

Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Тейлор назвав весь час його перебування в Києві неймовірним

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор Вільям Тейлор записав відеозвернення, в якому підвів підсумки свого перебування в Україні перед відходом у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства США в Twitter.

За його словами, весь час його перебування в Києві було неймовірним.

"Була обрана нова Верховна рада, а значить з'явились нові можливості для просування реформ. Був сформований Вищий антикорупційний суд, з'явилися можливості для багатьох реформ, які знаходилися в підвішеному стані багато років і очікували просування цієї дуже активною Радою", - зазначив Тейлор.

Також він заявив про прогрес у питанні світу на Донбасі, телефонні розмови між президентами України і Російської Федерації Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і обмін утримуваними особами.

"Сполучені Штати демонструють потужну підтримку України. Один з проявів цієї підтримки - запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - додав Тейлор.

Перебування Вільяма Тейлора на посаді Тимчасового повіреного у справах США у Києві добігає кінця. У цьому відео він розповідає про час, проведений тут та про міцне #ПартнерствоУкраїнаСША. Вісь його зверення до народу України.https://t.co/XxxSAhDT9T — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 31, 2019

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор покине свій пост 2 січня 2020 року. Причину свого відходу з поста Тейлор не уточнює.

Пізніше Тейлор повідомив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні, його обов'язки виконуватиме його заступник Христина Квін. При цьому він добвил, що в Білому домі працюють над тим, щоб кваліфікований людина зайняв посаду посла США в Україні.