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Тейлор записав відеозвернення до українців у зв'язку зі своєю відставкою

Новини » Політика     31.12.2019 - 10:57
Тейлор записав відеозвернення до українців у зв'язку зі своєю відставкою
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Тейлор назвав весь час його перебування в Києві неймовірним

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор Вільям Тейлор записав відеозвернення, в якому підвів підсумки свого перебування в Україні перед відходом у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Посольства США в Twitter.

За його словами, весь час його перебування в Києві було неймовірним.

"Була обрана нова Верховна рада, а значить з'явились нові можливості для просування реформ. Був сформований Вищий антикорупційний суд, з'явилися можливості для багатьох реформ, які знаходилися в підвішеному стані багато років і очікували просування цієї дуже активною Радою", - зазначив Тейлор.

Також він заявив про прогрес у питанні світу на Донбасі, телефонні розмови між президентами України і Російської Федерації Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і обмін утримуваними особами.

"Сполучені Штати демонструють потужну підтримку України. Один з проявів цієї підтримки - запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", - додав Тейлор.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор покине свій пост 2 січня 2020 року. Причину свого відходу з поста Тейлор не уточнює.

Пізніше Тейлор повідомив, що після завершення його дипломатичної місії в Україні, його обов'язки виконуватиме його заступник Христина Квін. При цьому він добвил, що в Білому домі працюють над тим, щоб кваліфікований людина зайняв посаду посла США в Україні.

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