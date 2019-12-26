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Тейлор сомневается, что Аваков уверен в виновности арестованных по делу Шеремета

Новости » Политика     26.12.2019 - 17:58
Тейлор сомневается, что Аваков уверен в виновности арестованных по делу Шеремета
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков обратился к ряду стран за помощью в расследовании убийства Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не уверен в виновности арестованных по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета и обратился к правоохранителям ряда других стран за помощью. Об этом украинским журналистам рассказал временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, около недели назад Аваков провел подробный брифинг для послов других стран.

"Что я могу вам рассказать, это то, что была проведена очень глубокая работа по этому делу. Аваков также высказал заинтересованность в помощи по этому делу со стороны правоохранительных органов других стран. И некоторые из них, насколько я знаю, сейчас изучают этот вопрос", - сказал Тейлор.

Американский дипломат также добавил, что по его впечатлению, лично Аваков не пришел к окончательному выводу о виновности подозреваемых по делу Шеремета.

"Он не сказал о своих выводах. Он сказал, что "впереди еще много работы", - подчеркнул Тейлор.

Напомним, ранее экспертиза подтвердила, что при убийстве журналиста Шеремета путем подрыва использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

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Новости Украины Уильям ТейлорАрсен АваковПавел Шеремет
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