Тейлор сумнівається, що Аваков впевнений у винуватості арештованих у справі Шеремета

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков звернувся до низки країн за допомогою в розслідуванні вбивства Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не впевнений у винуватості заарештованих за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета і звернувся до правоохоронців низки інших країн за допомогою. Про це українським журналістам розповів тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, близько тижня тому Аваков провів детальний брифінг для послів інших країн.

"Що я можу вам розповісти, це те, що була проведена дуже глибока робота по цій справі. Аваков також висловив зацікавленість у допомозі по цій справі з боку правоохоронних органів інших країн. І деякі з них, наскільки я знаю, зараз вивчають це питання", - сказав Тейлор.

Американський дипломат також додав, що за його враженням, особисто Аваков не прийшов до остаточного висновку про винуватість підозрюваних у справі Шеремета.

"Він не сказав про свої висновки. Він сказав, що "попереду ще багато роботи", - підкреслив Тейлор.

Нагадаємо, раніше експертиза підтвердила, що при вбивстві журналіста Шеремета шляхом підриву використовувалася аналогічна речовина, залишки якого знайшли у вилученій у підозрюваного Андрія Антоненка міні.