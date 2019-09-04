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Тейлор: Росія застосовує у західних країнах тактику, випробувану в Україні

Новини » Політика    04.09.2019 - 13:56
Тейлор: Росія застосовує у західних країнах тактику, випробувану в Україні
Фото: Вільям Тейлор (УНІАН)

Мова йде про тактику дезінформації та гібридної війни

Російська Федерація застосовує випробувану в Україні тактику гібридної війни в США і країнах Західної Європи. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в Дипломатичній академії при українському МЗС.

За його словами, російська влада намагається аналогічним шляхом дезінформації, кибератак і гібридної війни діяти в західних країнах.

"Те, що росіяни випробували в Україні, вони намагаються перенести на Європу і США. Один історик Єльського університету відзначив, що якщо ми не зупинимо Кремль, то ми на шляху до несвободи. І цей шлях до несвободи пролягає через Україну, Східну Європу, Західну Європу і до американського континенту ", - заявив Тейлор.

Зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС розпочалась зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Опубліковано Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС Середа, 4 вересня 2019 р.

Він також зазначив, що міжнародні партнери України повинні відновити систему, яка діяла до анексії Криму.

"Україна знаходиться в епіцентрі і на передньому плані цієї битви. Україна дуже важлива для нас, і вона має перемогти", - додав Тейлор.

Нагадаємо, раніше Тейлор заявляв, що війну на Донбасі завершити може тільки президент Росії Володимир Путін.

"Єдиний, хто може це зробити - Володимир Путін. Але що важливо, і відмінно - те, що в моменти загострень (на Донбасі, - ред.) президент Зеленський двічі піднімав слухавку і дзвонив Путіну, щоб обговорити ці інциденти", - зазначив посол.

Він також заявляв, що США зацікавлені пропозицією приєднатися до нормандскому формату.

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