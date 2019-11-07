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Тейлор предупреждал Зеленского о растущем влиянии Коломойского, - стенограмма

Новости » Политика     07.11.2019 - 15:24
Тейлор предупреждал Зеленского о растущем влиянии Коломойского, - стенограмма
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Американский дипломат выражал обеспокоенность растущим влиянием Коломойского

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор несколько раз заявлял президенту Владимиру Зеленского о росте влияния олигарха Игоря Коломойского на украинское правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную стенограмму его показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

В частности, Тейлору задавали вопросы о влиянии олигархов на украинские власти.

"Это большая проблема… особенно для сегодняшней новой администрации… Влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - отметил посол.

По его словам, он несколько раз выражал Зеленскому обеспокоенность в связи с Коломойским, объясняя это тем, что "люди не выбирали Коломойского".

"Они выбрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве. И в конечном итоге это может привести к вашему падению. Я несколько раз общался с ним об этом", - добавил Тейлор.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что олигарх Игорь Коломойский не влияет на украинское правительство.

Отметим, в материале РБК-Украина "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию" говорилось, что часть депутатов во фракции "Слуга народа" так или иначе связывают с Коломойским. Их количество, по разным оценкам, колеблется от 9 до 30 человек.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУильям ТейлорИгорь Коломойский
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