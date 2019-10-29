Коломойский не влияет на украинское правительство, - Гончарук

Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Он заявил, что Коломойский "или какой-либо другой представитель бизнеса" не имеют влияния на Кабмин

Олигарх Игорь Коломойский не влияет на украинское правительство. Об этом заявил председатель Кабинета министром Алексей Гончарук в ходе брифинга.

По его словам, Коломойский "или какой-либо другой представитель украинского или международного бизнеса" не имеют влияния на Кабмин.

"Комментируя влияние господина Коломойского на украинское правительство, могу прямо сказать, что никакого влияния этот человек или какой-либо другой представитель украинского или международного бизнеса не имеет. Мы ориентируемся на украинских налогоплательщиков, также ориентиром является президент Владимир Зеленский, который получил огромную поддержку украинского общества", - сказал Гончарук.

Он добавил, что правительство уважает независимость НБУ и судов.

"Мы уважаем независимость Национального банка и украинских судов, поэтому мне, как главе правительства, некорректно комментировать намерения, потому что это может быть воспринято как давление на суд", - заявил премьер.

Напомним, в материале РБК-Украина "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию" говорилось, что немало депутатов во фракции "Слуга народа" так или иначе связывают с Коломойским, их количество, по разным оценкам, колеблется от 9 до 30 человек.