ТЕЦ Києва мають захист, відповідно до вимог Генштабу, - КМДА

"У медіапросторі наразі поширюється заява одного з «експертів» про нібито відсутність будь-якого захисту на київських ТЕЦ. Подібна інформація є політичною маніпуляцією та не відповідає дійсності. Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генерального штабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу. Детальнішу інформацію щодо цього захисту в публічному полі поширювати не дозволяють безпекові вимоги. І ті, хто вважає себе експертами з теми і беруть на себе відповідальність її коментувати, не можуть не знати про такі вимоги", - йдеться у повідомленні КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголосив, що ключові об’єкти енергетики, де це передбачено вимогами, мають захист. І закликав представників медіа та офіційних осіб не поширювати неправдиві дані, особливо ті, що стосуються роботи енергооб’єктів.

"Нагадаю, що поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго від 15.03.2023 № 92 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Тому такі «коментарі» створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога", – зазначив Пантелеєв.

Він також розповів про ліквідацію наслідків ворожої атаки.

"Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів. Відновлення електропостачання триває, і в максимально стислі терміни його мають повернути іншим споживачам. Поки що в обмеженому режимі водопостачання в 4 районах – Голосіївському, Печерському, Солом’янському, Шевченківському. Для забезпечення містян водою на час, поки ситуацію з водопостачанням не стабілізують, до генераторів підключені 84 бювети. Загалом у столиці функціонують 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах", – розповів заступник голови КМДА.