У тестовому режимі. У швейцарському Цюріху легалізують марихуану

План такого експерименту розробляється вже кілька років, тепер він отримав схвалення МОЗ Швейцарії. В рамках експерименту 2,1 тисячі жителів Цюріха зможуть легально купувати та вживати продукти з різним вмістом тетрагідроканнабінолу – основної діючої речовини марихуани.

Учасники експерименту мають кожні півроку відповідати на запитання про свої звички вживання, стан здоров'я тощо. Дані вивчатимуть Міністерство охорони здоров'я Швейцарії та дослідники з Психіатричної клініки при Цюріхському університеті.

За підсумками через три з половиною роки експертна комісія вирішить, чи варто легалізувати марихуану у Швейцарії загалом. За даними швейцарської поліції, близько 13 тисяч із 400 тисяч жителів Цюріха регулярно вживають марихуану.