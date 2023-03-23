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У тестовому режимі. У швейцарському Цюріху легалізують марихуану

Фото: у швейцарському Цюріху легалізують марихуану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мерія Цюріха, Швейцарія, ухвалила рішення про легалізацію в місті продажу та вживання марихуани в тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мерії Цюріха.

План такого експерименту розробляється вже кілька років, тепер він отримав схвалення МОЗ Швейцарії. В рамках експерименту 2,1 тисячі жителів Цюріха зможуть легально купувати та вживати продукти з різним вмістом тетрагідроканнабінолу – основної діючої речовини марихуани.

Учасники експерименту мають кожні півроку відповідати на запитання про свої звички вживання, стан здоров'я тощо. Дані вивчатимуть Міністерство охорони здоров'я Швейцарії та дослідники з Психіатричної клініки при Цюріхському університеті.

За підсумками через три з половиною роки експертна комісія вирішить, чи варто легалізувати марихуану у Швейцарії загалом. За даними швейцарської поліції, близько 13 тисяч із 400 тисяч жителів Цюріха регулярно вживають марихуану.

Раніше ми писали, що іспанська поліція вилучила 32 тонни розфасованої марихуани роздрібною вартістю щонайменше 64 млн євро. Ця партія є найбільшою зі знайдених поліцейськими в Іспанії.

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