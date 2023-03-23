В тестовом режиме. В швейцарском Цюрихе легализуют марихуану

Мэрия Цюриха, Швейцария, приняла решение о легализации в городе продажи и употребления марихуаны в тестовом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии Цюриха.
План такого эксперимента разрабатывается уже несколько лет, теперь он получил одобрение Минздрава Швейцарии. В рамках эксперимента 2,1 тысячи жителей Цюриха смогут легально покупать и употреблять продукты с разным содержанием тетрагидроканнабинола — основного действующего вещества марихуаны.
Участники эксперимента должны будут каждые полгода отвечать на вопросы о своих привычках употребления, состоянии здоровья и т. д. Данные будут изучать Министерство здравоохранения Швейцарии и исследователи из Психиатрической клиники при Цюрихском университете.
По итогам через три с половиной года экспертная комиссия решит, стоит ли легализовывать марихуану в Швейцарии в целом. По данным швейцарской полиции, около 13 тысяч из 400 тысяч жителей Цюриха регулярно употребляют марихуану.
Ранее мы писали, что испанская полиция изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны розничной стоимостью не менее 64 млн евро. Эта партия является самой большой из найденных полицейскими в Испании.
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