ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція Іспанії виявила найбільшу партію марихуани у світі

Новость на русском →
Субота 05 листопада 2022 15:59
Поліція Іспанії виявила найбільшу партію марихуани у світі Фото: поліція Іспанії заарештувала 32 тонни марихуани (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іспанська поліція вилучила 32 тонни розфасованої марихуани роздрібною вартістю щонайменше 64 мільйони євро. За їхніми словами, ця партія є найбільшою зі знайдених поліцейськими в Іспанії або за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поліція провела обшуки на кількох фермах та виробничих підприємствах по всій Іспанії під час операції під назвою "Сади". Вони заарештували двадцять осіб віком від 20 до 59 років.

"Громадянська гвардія конфіскувала найбільшу схованку з упакованою марихуаною, виявлену досі. Знайдені пакети еквівалентні приблизно 1,1 мільйона рослин", - йдеться у заяві цивільної гвардії Іспанії.

Поліція повідомила, що банда висушила рослини марихуани, запакувала їх і вже встигла відправити їх ділкам до Іспанії, Швейцарії, Німеччини та Бельгії. Банда була затримана в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але подробиці операції були оприлюднені лише сьогодні, 5 листопада.

Раніше повідомлялося, що в одному із дворів міста Рівного вчора, 4 листопада, вибухнув боєприпас. Внаслідок події поранено кількох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія полиция
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України