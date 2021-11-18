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Даже с тестом. В Греции запретили посещать общественные места и заведения без прививки

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Афины, Четверг 18 ноября 2021 21:59
Даже с тестом. В Греции запретили посещать общественные места и заведения без прививки Фото: в Греции ввели новые ограничения для непривитых от коронавируса (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Греции объявили о новых ограничениях для непривитых от коронавируса. С 22 ноября невакцинированные не смогут посещать кинотеатры, музеи, спортивные клубы даже при наличии отрицательного теста на COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Еkathimerini.

О новых ограничениях для непривитых объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после резкого увеличения количества инфицированных коронавирусом в последние недели. В обращении к нации он отметил, что непривитым гражданам страны запретят, в частности, посещать кинотеатры, музеи и спортивные залы. Новые запреты вступят в силу с 22 ноября.

По новым ограничениям невакцинированные больше не смогут посещать закрытые общественные помещения даже при наличии отрицательного теста на коронавирус. Сейчас людям без прививки запрещено посещать только рестораны, кафе, бары и ночные клубы.

По словам Мицотакиса, план кабинета министров состоит в том, чтобы Рождество в этом году было лучше, чем в прошлом".

При этом глава правительства уточнил, что непривитым прихожанам церквей разрешено посещать службы при наличии негативного результата теста на коронавирус.

Кроме того, правительство страны приняло решение сократить срок действия сертификата для вакцинированных лиц старше 60 лет до семи месяцев. После истечения этого срока у них будет месяц, чтобы сделать бустерную прививку.

Напомним, ограничения для невакцинированных от коронавируса в Греции ужесточают второй раз за текущий месяц.

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