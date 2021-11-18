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Навіть з тестом. У Греції заборонили відвідувати громадські місця та заклади без щеплення

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Афіни, Четвер 18 листопада 2021 21:59
Навіть з тестом. У Греції заборонили відвідувати громадські місця та заклади без щеплення Фото: у Греції ввели нові обмеження для нещеплених від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Греції оголосила про нові обмеження для нещеплених від коронавірусу. З 22 листопада невакциновані не зможуть відвідувати кінотеатри, музеї, спортивні клуби навіть при наявності негативного тесту на COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Еkathimerini.

Про нові обмеження для нещеплених оголосив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після різкого збільшення кількості інфікованих коронавірусом в останні тижні. У зверненні до нації він зазначив, що нещепленим громадянам країни заборонять, зокрема, відвідувати кінотеатри, музеї та спортивні зали. Нові заборони набудуть чинності з 22 листопада.

За новими обмеженнями невакциновані більше не зможуть відвідувати закриті громадські приміщення навіть при наявності негативного тесту на коронавірус. Зараз людям без щеплення заборонено відвідувати тільки Ресторани, кафе, Бари та нічні клуби.

За словами Міцотакіса, план Кабінету Міністрів полягає в тому, щоб Різдво в цьому році було краще, ніж у минулому".

При цьому глава уряду уточнив, що нещепленим парафіянам церков дозволено відвідувати служби при наявності негативного результату тесту на коронавірус.

Крім того, уряд країни прийняв рішення скоротити термін дії сертифіката для вакцинованих осіб старше 60 років до семи місяців. Після закінчення цього терміну у них буде місяць, щоб зробити бустерне щеплення.

Нагадавши, обмеження для невакцинованих від коронавірусу в Греції посилюють вдруге за поточний місяць.

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