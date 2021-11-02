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Греция вводит новые ограничения для непривитых от коронавируса

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Афины, Вторник 02 ноября 2021 21:15
Греция вводит новые ограничения для непривитых от коронавируса Фото: в Греции ввели новые ограничения для невакцинированных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Греции объявило о новых ограничениях для невакцинированных от коронавируса. Непривитые должны будут предоставлять отрицательный тест на COVID при посещении банков, госучреждений, торговых точек и ряда других общественных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Еkathimerini.

По его данным, о новых ограничениях для непривитых объявил министр здравоохранения Греции Танос Плеврис после увеличения количества инфицированных коронавирусом. Глава ведомства отметил, что невакцинированные гораздо больше подвержены риску заражения и необходимо позаботиться об их защите.

Согласно новым ограничениям, которые вступят в силу с 6 ноября, все непривитые сотрудники в частном и государственном секторе должны будут сдавать два теста на COVID в неделю. Кроме того, невакцинированным без результата экспресс или ПЦР-теста запретят посещение банков, госучреждений, торговых точек, развлекательных заведений и парикмахерских. Исключение сделано для продуктовых магазинов и религиозных помещений.

Министр также объявил об усилении мер контроля и увеличении штрафов за нарушение ограничений. Так, владельцам бизнеса грозит штраф в размере 5000 евро и закрытие помещений на 10 дней при игнорировании установленных правил.

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