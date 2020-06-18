ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без тестування та ізоляції: Туреччина готова приймати українців з липня

Новини » Туризм     18.06.2020 - 19:13
Без тестування та ізоляції: Туреччина готова приймати українців з липня
Фото: Ягмур Ахмет Гюльдере (minjust.gov.ua)

Низка авіакомпаній вже готові відновити регулярні пасажирські рейси

Туреччина готова приймати українських туристів вже з 1 липня цього року. При цьому українцям не треба робити тести на коронавірус та проходити самоізоляцію.

Про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Владислав Криклій, розповів що авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже готові до відновлення регулярних пасажирських перевезень між Україною та Туреччиною.

Зазначимо, цього року туристичний потік з України в кращому випадку може скласти близько 30-35%. У сегменті туристичних чартерів падіння буде близько 50% в порівнянні з минулим роком. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у травні Туреччина скасувала обмеження на надання медпослуг для українців та громадян ще 30 країн.

Додамо, Туреччина проводила переговори про відновлення туризму з 70 країнами.

Крім того, через пандемію коронавірусу цього року Туреччина відкриє не більше 60% своїх готелів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Турциятуризмукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся