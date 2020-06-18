Без тестування та ізоляції: Туреччина готова приймати українців з липня

Фото: Ягмур Ахмет Гюльдере (minjust.gov.ua)

Низка авіакомпаній вже готові відновити регулярні пасажирські рейси

Туреччина готова приймати українських туристів вже з 1 липня цього року. При цьому українцям не треба робити тести на коронавірус та проходити самоізоляцію.

Про це заявив турецький посол Ягмур Ахмет Гюльдере, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Зі свого боку, міністр інфраструктури Владислав Криклій, розповів що авіакомпанії Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines та Windrose вже готові до відновлення регулярних пасажирських перевезень між Україною та Туреччиною.

Зазначимо, цього року туристичний потік з України в кращому випадку може скласти близько 30-35%. У сегменті туристичних чартерів падіння буде близько 50% в порівнянні з минулим роком. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, у травні Туреччина скасувала обмеження на надання медпослуг для українців та громадян ще 30 країн.

Додамо, Туреччина проводила переговори про відновлення туризму з 70 країнами.

Крім того, через пандемію коронавірусу цього року Туреччина відкриє не більше 60% своїх готелів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький