Проверку депутатов на полиграфе должна проводить госкомпания, - Арахамия

Тестирование депутатов на полиграфе должна осуществлять государственная компания. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, к государственной компании больше доверия.

"Я лично хочу, чтобы это была какая-то государственная служба. Ибо к государственной службе полиграфа будет точно больше доверия, чем к частной. Поэтому я говорю, или это будет СБУ, НАБУ, или САП, или главное управление разведки. Мне безразлично", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту того, что 11 членов парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. Информация об этом ранее появилась в СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной рады пройти детектор лжи.

Проверка состоится сегодня в 20:00 в прямом эфире. Детектор лжи пройдет Давид Арахамия и замглавы финансового комитета, нардеп Александр Дубинский. Во фракции "Слуга народа" считают, что проверка нужна для "снятия накала" вокруг ситуации.