Тест первого зараженного коронавирусом украинца показал отрицательный результат

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Через два дня ему проведут еще один тест

В Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на Covid-19 и тест показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Впрочем, заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак на брифинге отметила, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они так же будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении.

"Сегодня мы так же получили отрицательный результат, первый от нашего пациента номер 1. Мы можем говорить, что через двое суток у него так же отберут образцы и, если они будут отрицательными, можем говорить о выздоровлении и выписке такого пациента", - заявила она.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом у Чернівецькій області Брифінг заступниці голови ОДА Наталії Гусак щодо ситуації із коронавірусом у Чернівецькій області Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 16 березня 2020 р.

Отметим, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заразился мужчина, вернувшийся из Италии. На сегодня в Украине 5 случаев заражения Covid-19 и одна смерть.

Напомним, с завтрашнего дня в Киеве усиливают карантин. В частности, в столице ограничивается передвижение людей между городом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Также ограничивается работа мест общественного питания и торговых центров.

РБК-Украина писало, что Львовская облгосадминистрация рекомендует ограничить собрание людей в группах до 10 человек в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.