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Тест першого зараженого коронавірусом українця показав негативний результат

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 12:35
Тест першого зараженого коронавірусом українця показав негативний результат
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Через два дні йому проведуть ще один тест

У Чернівцях чоловікові, який першим захворів в Україні коронавірусом, зробили повторний тест на Covid-19 і тест показав негативний результат. Про це повідомили у Чернівецькій ОДА на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Втім, заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на брифінгу зазначила, що через дві доби у нього так само відберуть зразки і, якщо він так само буде негативним, можемо говорити про одужання.

"Сьогодні ми так само отримали негативний результат перший від нашого пацієнта номер 1. Ми можемо говорити, що через дві доби у нього так само відберуть зразки і, якщо він так само буде негативним, можемо говорити про одужання і виписування такого пацієнта", - заявила вона.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом у Чернівецькій області

Брифінг заступниці голови ОДА Наталії Гусак щодо ситуації із коронавірусом у Чернівецькій області

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Понеділок, 16 березня 2020 р.

Зазначимо, 3 березня в Україні був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом. Заразився чоловік, який повернувся з Італії. Станом на сьогодні в Україні 5 випадків зараження Covid-19 і одна смерть.

Нагадаємо, з завтрішнього дня в Києві посилюють карантин. Зокрема, у столиці обмежується пересування людей між містом та іншими населеними пунктами, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян. Також обмежується робота закладів громадського харчування та торгівельних центрів.

РБК-Україна писало, що Львівська облдержадміністрація рекомендує обмежити збори людей у групах до 10 осіб у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

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