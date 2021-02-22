Американская компания Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y. Это произошло спустя месяц после появления на рынке.

До этого Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на 1 тысячу долларов. Ранее Tesla отозвала с китайского рынка 36,126 тыс. электромобилей.

Согласно сообщению, электромобиль Standard Range, на одном заряде покрывающий 392 км, был удален с сайта компании.

Пока конкуренты в отрасли обанкрочиваются и испытывают потери, американский производитель электромобилей Tesla завоевывает Европу.

Автолюбителей убеждает, в частности, солидный запас хода электрокара. Американский производитель электромобилей Coda обанкротился. Специалист по гибридным авто Fisker уволил большую часть сотрудников, а большие автоконцерны пока еще продают гораздо меньше электромобилей, чем ожидали.

Между тем электромобили Tesla имеют все больший спрос - не только в США, но и на мировом рынке. Вместе с тем акции Tesla Motors в последние дни показывают стремительный рост.