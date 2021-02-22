Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y
Американская компания Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y. Это произошло спустя месяц после появления на рынке.
Об этом сообщает портал Electrek.
Согласно сообщению, электромобиль Standard Range, на одном заряде покрывающий 392 км, был удален с сайта компании.
Начальная стоимость модели составляла 42 тысячи долларов.
До этого Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на 1 тысячу долларов. Ранее Tesla отозвала с китайского рынка 36,126 тыс. электромобилей.
Пока конкуренты в отрасли обанкрочиваются и испытывают потери, американский производитель электромобилей Tesla завоевывает Европу.
Автолюбителей убеждает, в частности, солидный запас хода электрокара. Американский производитель электромобилей Coda обанкротился. Специалист по гибридным авто Fisker уволил большую часть сотрудников, а большие автоконцерны пока еще продают гораздо меньше электромобилей, чем ожидали.
Между тем электромобили Tesla имеют все больший спрос - не только в США, но и на мировом рынке. Вместе с тем акции Tesla Motors в последние дни показывают стремительный рост.