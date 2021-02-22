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Tesla зупинила продаж бюджетної версії електрокросовера Model Y

Новость на русском → США, Понеділок 22 лютого 2021 05:52
Tesla зупинила продаж бюджетної версії електрокросовера Model Y Фото: Tesla Model Y (twitter.com/Tesla)
Автор: Артур Родивилов

Американська компанія Tesla зупинила продаж бюджетної версії електрокросовера Model Y. Це сталося через місяць після появи на ринку.

Про це повідомляє портал Electrek.

Згідно з повідомленням, електромобіль Standard Range, на одному заряді покриває 392 км, був видалений з сайту компанії.

Початкова вартість моделі становила 42 тисячі доларів.

До цього Tesla знизила ціну на найпрестижнішу версію Long Range на 1 тисячу доларів. Раніше Tesla відкликала з китайського ринку 36,126 тис. електромобілів.

Поки конкуренти в галузі банкрутують і зазнають втрати, американський виробник електромобілів Tesla завойовує Європу.

Автолюбителів переконує, зокрема, солідний запас ходу електрокара. Американський виробник електромобілів Coda збанкрутував. Фахівець з гібридного авто Fisker звільнив більшу частину співробітників, а великі автоконцерни поки ще продають набагато менше електромобілів, ніж очікували.

Між тим електромобілі Tesla мають все більший попит - не тільки в США, але і на світовому ринку. Разом з тим акції Tesla Motors в останні дні показують стрімке зростання.

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