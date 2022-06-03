У Tesla з'явиться робочий прототип робота-гуманоїда: Маск назвав дату

Компанія Tesla готується представити робочий прототип свого робота-гуманоїда. Компанія представить людиноподібного робота Optimus до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мільярдера і засновника компанії Ілона Маска в Twitter .

"День штучного інтелекту Tesla перенесений на 30 вересня, оскільки до цього часу у нас може з'явитися прототип Optimus", - написав Маск.

Optimus - це людиноподібний робот, над яким Tesla працює в пріоритетному порядку.

Робот Optimus, за словами Маска, може в підсумку вирішити проблему глобальної нестачі робочої сили, а в короткостроковій перспективі може бути здатний переносити предмети по заводу Tesla.