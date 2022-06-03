У Tesla з'явиться робочий прототип робота-гуманоїда: Маск назвав дату
Компанія Tesla готується представити робочий прототип свого робота-гуманоїда. Компанія представить людиноподібного робота Optimus до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мільярдера і засновника компанії Ілона Маска в Twitter.
"День штучного інтелекту Tesla перенесений на 30 вересня, оскільки до цього часу у нас може з'явитися прототип Optimus", - написав Маск.
Optimus - це людиноподібний робот, над яким Tesla працює в пріоритетному порядку.
Робот Optimus, за словами Маска, може в підсумку вирішити проблему глобальної нестачі робочої сили, а в короткостроковій перспективі може бути здатний переносити предмети по заводу Tesla.
Нагадаємо, 25 квітня Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Тоді підприємець зазначив, що ця соцмережа є "цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства".
Однак пізніше підприємець призупинив угоду з купівлі соцмережі.
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