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У Tesla з'явиться робочий прототип робота-гуманоїда: Маск назвав дату

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П'ятниця 03 червня 2022 09:45
У Tesla з'явиться робочий прототип робота-гуманоїда: Маск назвав дату Фото: мільярдер і підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанія Tesla готується представити робочий прототип свого робота-гуманоїда. Компанія представить людиноподібного робота Optimus до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мільярдера і засновника компанії Ілона Маска в Twitter.

"День штучного інтелекту Tesla перенесений на 30 вересня, оскільки до цього часу у нас може з'явитися прототип Optimus", - написав Маск.

Optimus - це людиноподібний робот, над яким Tesla працює в пріоритетному порядку.

Робот Optimus, за словами Маска, може в підсумку вирішити проблему глобальної нестачі робочої сили, а в короткостроковій перспективі може бути здатний переносити предмети по заводу Tesla.

Нагадаємо, 25 квітня Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів. Тоді підприємець зазначив, що ця соцмережа є "цифровою міською площею, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства".

Однак пізніше підприємець призупинив угоду з купівлі соцмережі.

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Tesla Илон Маск
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