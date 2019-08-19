Фото: компания "Tesla" (inventure.com.ua)

Стоимость услуги - 90 долларов

Компания Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов Rent Solar. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Tesla.

Услуга предоставляется для жителей 6 штатов США - Аризоны, Калифорнии, Коннектикута, Массачусетса, Нью-Джерси и Нью-Мексико. Стоимость аренды солнечных панелей составляет 90 долларов в месяц. В нее входит необходимое оборудование, техническая поддержка, установка и обслуживание.

Чтобы отказаться от услуги и убрать панели клиенту придется заплатить 1,5 тыс. долларов. Если же абонент перестанет платить за аренду, услугу просто отключат. При этом солнечные панели останутся на крыше дома.

Существует 3 варианта солнечной системы - на 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт. Также отмечается, что для использования сервиса нет необходимости подписывать контракт.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Tesla планирует увеличить объемы производства электромобилей на заводе в Калифорнии. После этой информации акции Tesla выросли на 1%.

Также сообщалось, что в Украине растет популярность на электромобили. За первые 6 месяцев 2019 года спрос увеличился на 58%. Самым популярным электромобилем среди украинцев является Nissan Leaf.