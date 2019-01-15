Tesla пообещала подарить Model 3 за взлом системы безопасности электромобиля

В рамках конкурса участники ищут уязвимости в браузерах и корпоративном ПО
Компания Tesla пообещала подарить свой электромобиль Model 3 любому, кто найдет уязвимости в программном обеспечении и взломает систему безопасности электромобиля. Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на Bloomberg.
Речь идет о хакерском соревновании Pwn2Own, которое ежегодно проводится в рамках конференции по информационной безопасности CanSecWest.
В рамках конкурса участники ищут уязвимости в браузерах и корпоративном ПО.
В 2019 году в соревновании впервые появилась автомобильная категория.
Отметим, программу вознаграждения за найденные уязвимости в своем ПО Tesla запустила в 2014 году.
Ранее основатель американской компании Tesla Илон Маск анонсировал технологию, которая позволит управлять при помощи смартфона электромобилями, если те находятся в поле зрения. Такая возможность появится в 2019 году.
Напомним, Федеральное бюро расследований и прокуратура штата Сан-Франциско начали уголовное расследование против Tesla.
Расследователи проверяют, не вводила ли компания в заблуждение инвесторов, искажая информацию о производстве автомобилей Tesla Model 3.
Также сообщалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело против руководителя компании Tesla Илона Маска, которое связано с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с уведомлением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов.