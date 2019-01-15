Tesla пообіцяла подарувати Model 3 за злом системи безпеки електромобіля

Ілюстративне фото (tesla.com)

У рамках конкурсу учасники шукають уразливості в браузерах і корпоративному ПЗ

Компанія Tesla пообіцяла подарувати свій електромобіль Model 3 кожному, хто знайде уразливості в програмному забезпеченні і зламає систему безпеки електромобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мова йде про хакерський конкурс Pwn2Own, який щорічно проводиться в рамках конференції з інформаційної безпеки CanSecWest.

У рамках конкурсу учасники шукають уразливості в браузерах і корпоративному ПЗ.

В 2019 році в змаганні вперше з'явилася автомобільна категорія.

Зазначимо, програму винагороди за знайдені вразливості в своєму Tesla запустила в 2014 році.

Раніше засновник американської компанії Tesla Ілон Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати за допомогою смартфона електромобілями, якщо ті знаходяться в полі зору. Така можливість з'явиться в 2019 році.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань та прокуратура штату Сан-Франциско почали кримінальне розслідування проти Tesla.

Розслідувачі перевіряють, чи не вводила компанія в оману інвесторів, спотворюючи інформацію про виробництві автомобілів Tesla Model 3.

Також повідомлялося, що комісія з цінних паперів і бірж США порушила справу проти керівника компанії Tesla Ілона Маска, яке пов'язане з ринком цінних паперів. Претензії пов'язані з повідомленням Маска в Twitter 7 серпня, де він заявив про готовність викупити акції Tesla з ринку по 420 доларів.