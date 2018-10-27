ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Против Tesla ФБР начало уголовное расследование о введении в заблуждение инвесторов компании, - WSJ

Новости » Телеком & IT    27.10.2018 - 12:50
Фото: Илон Макс и его Tesla (spacex.com)
Фото: Илон Макс и его Tesla (spacex.com)

Основатель компании Илон Маск мог предоставить инвесторам ложные данные о производстве автомобилей Tesla Model 3.

Федеральное бюро розсоідувань (ФБР) и прокуратура штата Сан-Франциско начали уголовное расследование против Tesla. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Расследователи проверяют, не вводила ли компания в заблуждение инвесторов, искажая информацию о производстве автомобилей Tesla Model 3.

По данным источников WSJ, Tesla в начале 2017 года могла предоставить инвесторам неверные данные об объеме производства новых седанов. Тогда основатель Tesla Илон Маск заявлял, что компания сможет выпускать до 5 тыс. машин на неделю.

Уже в июле Маск написал в своем Twitter, что компания сможет производить до 20 тысяч новых седанов на месяц до декабря 2017 года.

Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело против руководителя компании Tesla Илона Маска, которое связано с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с уведомлением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов.

В комиссии, указывая и на другие сообщения Маска, отмечают, что он ввел инвесторов в заблуждение, когда написал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора.

На фоне этой информации акции Tesla на бирже в Нью-Йорке упали на 6%. В конце Маск согласился покинуть пост директора и пошел не сделку со следствием. В результате акции компании снова выросли.

 

Tesla впервые за два года получила прибыль Сообщение Маска в Twitter обвалило акции Tesla
Новости Украины The Wall Street JournalTeslaИлон Маск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь