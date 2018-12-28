В Tesla назначили двух независимых директоров

Иллюстративное фото (tesla.com)

Ими стали топ-менеджер Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон и основатель Oracle Ларри Эллисон

Основатель корпорации по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон и исполнительный вице-президент крупнейшей в США аптечной компании Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон назначены в совет директоров компании Tesla в качестве независимых директоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отметим, что Эллисон в 2018 году приобрел более 3 млн акций Tesla.

Напомним, ранее основатель компании Tesla Илон Маск согласился уплатить штраф в размере 20 млн долларов, а также покинуть пост председателя совета директоров компании по требованию комитета по ценным бумагам и биржам США. Маск будет отстранен от этой должности на срок в три года, однако сохранит свой пост генерального директора Tesla.

Новым председателем совета директоров Tesla 8 ноября была назначена Робин Денхолм.

В США возбудили дело против руководителя Tesla Маска. Претензии связанны с уведомлением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов.