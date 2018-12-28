ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Tesla назначили двух независимых директоров

Новости » Общество    28.12.2018 - 17:24
В Tesla назначили двух независимых директоров
Иллюстративное фото (tesla.com)

Ими стали топ-менеджер Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон и основатель Oracle Ларри Эллисон

Основатель корпорации по производству программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон и исполнительный вице-президент крупнейшей в США аптечной компании Walgreens Boots Alliance Кэтлин Уилсон-Томсон назначены в совет директоров компании Tesla в качестве независимых директоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отметим, что Эллисон в 2018 году приобрел более 3 млн акций Tesla.

Напомним, ранее основатель компании Tesla Илон Маск согласился уплатить штраф в размере 20 млн долларов, а также покинуть пост председателя совета директоров компании по требованию комитета по ценным бумагам и биржам США. Маск будет отстранен от этой должности на срок в три года, однако сохранит свой пост генерального директора Tesla.

Новым председателем совета директоров Tesla 8 ноября была назначена Робин Денхолм.

В США возбудили дело против руководителя Tesla Маска. Претензии связанны с уведомлением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов.

Трамп пригрозил полным закрытием южной границы США В США произошло массовое отключение интернета
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИлон Маск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь