У Tesla призначили двох незалежних директорів

Ілюстративне фото (tesla.com)

Ними стали топ-менеджер Walgreens Alliance Boots Кетлін Вілсон-Томсон і засновник Oracle Ларрі Еллісон

Засновник корпорації по виробництву програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон і виконавчий віце-президент найбільшої в США аптечної компанії Walgreens Alliance Boots Кетлін Вілсон-Томсона призначені в раду директорів компанії Tesla в якості незалежних директорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначимо, що Еллісон в 2018 році придбав понад 3 млн акцій Tesla.

Нагадаємо, раніше засновник компанії Tesla Ілон Маск погодився сплатити штраф у розмірі 20 млн доларів, а також покинути пост голови ради директорів компанії на вимогу комітету з цінних паперів і бірж США. Маск буде відсторонений від цієї посади на термін у три роки, однак збереже свій пост генерального директора Tesla.

Новим головою ради директорів Tesla 8 листопада була призначена Робін Денхолм.

У США порушили справу проти керівника Tesla Маска. Претензії пов'язані з повідомленням Маска в Twitter 7 серпня, де він заявив про готовність викупити акції Tesla з ринку по 420 доларів.