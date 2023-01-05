Tesla має намір розпочати виробництво електромоторів для літаків
Компанія Tesla подала заявку до патентного бюро США на новий товарний знак. З неї випливає, що виробник електромобілів планує випускати електродвигуни для літаків та човнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.
Tesla розширює свою торгову марку, щоб продавати електродвигуни "не для наземних транспортних засобів". У заявці компанії під це визначення включені двигуни для літаків, мотори для човнів і електродвигуни для іграшок.
У заявці Tesla зазначає, що на даний час не використовує товарний знак для цих категорій, але компанія має намір використати його у майбутньому.
Раніше ми писали, що американська компанія Tesla мільярдера Ілона Маска відкликає понад 320 тисяч автомобілів у США через виявлені проблеми із задніми ліхтарями.
Також нагадаємо, раніше Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблеми зі склопідйомниками.
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