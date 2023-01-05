Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов
Компания Tesla подала заявку в патентное бюро США на новый товарный знак. Из нее следует, что производитель электромобилей планирует выпускать электродвигатели для самолетов и лодок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek.
Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". В заявке компании под это определение включены моторы для самолетов, лодочные моторы и электродвигатели для игрушек.
В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания намерена использовать его в будущем.
Ранее мы писали, что американская компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает более 320 тысяч автомобилей в США из-за выявленных проблем с задними фонарями.
Также напомним, ранее Tesla отзывала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем со стеклоподъемниками.
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