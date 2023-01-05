ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 05 января 2023 05:34
Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов Фото: Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Tesla подала заявку в патентное бюро США на новый товарный знак. Из нее следует, что производитель электромобилей планирует выпускать электродвигатели для самолетов и лодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Electrek.

Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". В заявке компании под это определение включены моторы для самолетов, лодочные моторы и электродвигатели для игрушек.

В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания намерена использовать его в будущем.

Ранее мы писали, что американская компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает более 320 тысяч автомобилей в США из-за выявленных проблем с задними фонарями.

Также напомним, ранее Tesla отзывала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем со стеклоподъемниками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Tesla Илон Маск электромобили Автомобильный рынок
NEWS
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
Не только танки. Зеленский рассказал о разговоре с Макроном
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет