ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Tesla инвестирует в европейский завод 4 млрд евро

Новости » Промышленность     17.11.2019 - 22:24
Tesla инвестирует в европейский завод 4 млрд евро
Фото: компания Tesla (inventure.com.ua)

После завершения первого этапа строительства на заводе уже будут трудоустроены 3 тыс. человек

Американский производитель электрокаров Tesla планирует инвестировать в свой первый европейский завод, строительство которого запланировано под Берлином, около 4 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут трудоустроены более трех тыс. человек, а по окончании всех строительных работ - от 7 до 8 тысяч.

Начало строительства в небольшом городке Грюнхайде, расположенном примерно в 40 километрах к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал следующего года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в общей сложности до 150 электромобилей разных моделей ежегодно.

Напомним, компания по производству электромобилей Tesla построит завод в Германии вблизи Берлина, который станет первым заводом в Европе. При заводе также планируется открыть инженерный и дизайнерский центры.

Кроме того, в августе компания Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей для крыш жилых домов Rent Solar. Услуга предоставлена в США, стоимость аренды составляет 90 долларов в месяц.

Также сообщалось, что по словам Маска, компания SpaceX потребуется построить и запустить около тысячи космических кораблей в течение 20 лет, чтобы колонизировать Марс.

Tesla построит первый завод в Европе Милованов назвал условия для привлечения 3 млрд долларов инвестиций
Новости Украины инвестицииTesla
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь